Addio Panini anche la FIFA sceglie Fanatics per gli album dei calciatori Ma la guerra delle figurine non è finita…

Da it.insideover.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIFA ha annunciato di aver firmato un accordo con la società statunitense Fanatics, che a partire dal 2031 diventerà la nuova produttrice ufficiale dell’album di figurine dedicato ai Mondiali di calcio. Con questa decisione, l’azienda italiana Panini non sarà più incaricata della produzione per le prossime edizioni del torneo. La notizia segna un cambiamento nel settore delle figurine sportive, mentre la concorrenza tra le aziende coinvolte continua a essere molto forte.

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Finisce l’era Panini, almeno per quanto riguarda i Mondiali di calcio. Venerdì scorso, la FIFA ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con la statunitense Fanatics che, dal 2031, sarà la nuova produttrice ufficiale dell’album di figurine della Coppa del Mondo. Termina così un’epoca iniziata nel 1970, che ha visto l’azienda modenese realizzare gli albi di ben quattordici edizioni del torneo (saliranno a quindici, con quella del 2030), con la sola eccezione del Mondiale del 1994. Ma al di là dell’aspetto più puramente nostalgico, che avrà di sicuro un forte impatto su tifosi, appassionati e collezionisti, l’accordo fa discutere anche per altre ragioni.🔗 Leggi su It.insideover.com

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