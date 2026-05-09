La FIFA ha annunciato che d'ora in poi le figurine dei Mondiali non saranno più prodotte da Panini, ma da Fanatics. La decisione segna la fine di un rapporto durato anni tra l'organizzazione calcistica e il marchio italiano. I collezionisti dovranno ora fare i conti con un nuovo fornitore, che promette di offrire prodotti diversi rispetto al passato. La transizione riguarda le prossime edizioni del torneo e i relativi gadget da collezione.

? Punti chiave Perché la FIFA ha deciso di abbandonare il marchio Panini?. Come cambierà l'esperienza dei collezionisti con l'ingresso di Fanatics?. Quale ruolo giocheranno le scommesse online nel nuovo modello commerciale?. Quando si chiuderà definitivamente l'era delle figurine cartacee italiane?.? In Breve Collaborazione storica tra Fifa e Panini attiva dal 1970.. Ultimo mondiale con Panini previsto per il 2030 in Marocco, Portogallo e Spagna.. Fanatics integrerà il marchio Topps con scommesse e gioco d'azzardo online.. Transizione ufficiale dei diritti commerciali programmata per l'anno 2031.. La Fifa interrompe il legame storico con Panini e assegna i diritti per gli album dei mondiali a Fanatics nel 2031.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fifa e Panini: addio alle figurine, i Mondiali passano a Fanatics

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