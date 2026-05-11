Addio Panini | la FIFA cede le figurine alla statunitense Fanatics

La FIFA ha annunciato di aver concluso il contratto con il produttore di figurine Panini, cedendo i diritti a Fanatics, azienda statunitense specializzata in prodotti sportivi. La decisione segna la fine di un rapporto durato oltre cinquant’anni. Con questa mossa, l’offerta commerciale della FIFA cambierà, includendo i prodotti della nuova azienda negli eventi e nelle iniziative ufficiali. La transizione avverrà nei prossimi mesi.

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