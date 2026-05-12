Addio e-bike Porsche | 500 dipendenti in esubero

La casa automobilistica di Stoccarda ha deciso di uscire dal mercato delle biciclette elettriche, chiudendo tre delle sue aziende specializzate. Questa scelta comporta il licenziamento di circa 500 dipendenti, che si trovano ora senza lavoro. La decisione è stata comunicata dall'amministratore delegato dell'azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della decisione o sui tempi di chiusura.

Addio e-bike di lusso: Porsche ha annunciato ufficialmente la chiusura delle tre società controllate Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH e Cetitec GmbH, realtà industriali impegnate nello sviluppo e nella produzione di batterie, sistemi e componentistica legati al mondo delle biciclette a pedalata assistita. Come dichiarato dall'amministratore delegato Michael Leiters, la chiusura di queste attività è necessaria per consentire all'azienda di tornare a concentrarsi sul proprio "core business", ovvero lo sviluppo e la produzione di automobili sportive di lusso. L'ingresso concreto di Porsche nel settore delle...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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