Bike to Asfo l' azienda sanitaria promuove l' uso della bici per i dipendenti

L’azienda sanitaria ha avviato il progetto “Bike to ASFO” in collaborazione con FIAB Pordenone, con l’obiettivo di incentivare i dipendenti a usare la bicicletta per raggiungere il posto di lavoro. L’iniziativa coinvolge i lavoratori dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e mira a favorire gli spostamenti casa-lavoro in modo sostenibile. La promozione dell’uso della bici si inserisce in questa iniziativa.

Dalla collaborazione tra ASFO e FIAB Pordenone nasce il progetto “Bike to ASFO”, un’iniziativa che promuove l’uso della bicicletta negli spostamenti casa–lavoro tra i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. Il progetto mira a favorire un cambiamento culturale tra lavoratori e aziende, promuovendo la bicicletta come mezzo efficace, salutare e sostenibile per gli spostamenti quotidiani. Esperienze simili hanno già dimostrato la loro efficacia nel coinvolgere dipendenti e organizzazioni, innescando un circolo virtuoso verso forme di mobilità più sostenibili. Numerosi studi dimostrano che i dipendenti che raggiungono il lavoro in bicicletta si ammalano meno, sono più sereni e concentrati, con benefici anche sulla produttività. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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