Costo della vita e merito | Unicomm premia 8.500 dipendenti con una gift card da 500 euro

Il Gruppo Unicomm, attivo nelle regioni di Umbria, Toscana e Lazio, ha deciso di premiare circa 8.500 dipendenti con una gift card da 500 euro. La decisione è stata comunicata attraverso la controllata GMF srl, che gestisce i marchi Emisfero, EMI e Hurrà. L’iniziativa mira a riconoscere l’impegno dei lavoratori e a offrire un sostegno in un momento di difficoltà economica.