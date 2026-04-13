Costo della vita e merito | Unicomm premia 8.500 dipendenti con una gift card da 500 euro
Il Gruppo Unicomm, attivo nelle regioni di Umbria, Toscana e Lazio, ha deciso di premiare circa 8.500 dipendenti con una gift card da 500 euro. La decisione è stata comunicata attraverso la controllata GMF srl, che gestisce i marchi Emisfero, EMI e Hurrà. L’iniziativa mira a riconoscere l’impegno dei lavoratori e a offrire un sostegno in un momento di difficoltà economica.
Il Gruppo Unicomm, presente in Umbria, Toscana e Lazio, attraverso GMF srl con i marchi Emisfero, EMI e Hurrà, rafforza il proprio impegno verso i collaboratori e manda un segnale concreto di attenzione alle persone.In un contesto economico ancora caratterizzato da incertezza e da una crescente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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