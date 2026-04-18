Ansia per Asencio ricoverato per gastroenterite | ha perso 6 chili in pochi giorni di continuo vomito

Il difensore del Real Madrid è stato ricoverato in ospedale a causa di un peggioramento della gastroenterite. Nei giorni scorsi ha perso circa sei chili a causa di continui episodi di vomito. La situazione ha richiesto accertamenti medici per valutare le sue condizioni di salute. La sua presenza in campo nei prossimi giorni non è ancora certa.

Il difensore del Real Madrid, Asencio è stato ricoverato in ospedale per accertamenti a causa di un peggioramento della sua gastroenterite. Negli ultimi giorni, il giocatore ha perso sei chili a seguito di costanti episodi di vomito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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