Morto Lucio Lucchesi due mesi fa aveva perso la moglie
È venuto a mancare Lucio Lucchesi, figura nota e rispettata a Viterbo. Due mesi fa aveva perso anche la moglie. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra amici e conoscenti. Lucchesi era considerato una persona apprezzata per il suo modo di relazionarsi e per il ruolo che aveva nella comunità locale. La notizia ha fatto il giro della città, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva.
È morto Lucio Lucchesi, volto conosciuto e stimato a Viterbo. Un uomo apprezzato e benvoluto, capace di lasciare un segno nelle relazioni costruite nel corso della vita. Aveva un'agenzia pubblicitaria con servizi di grafica e stampa sulla Cassia sud, alle porte della città. La Tre Elle, fondata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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