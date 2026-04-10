Morto Lucio Lucchesi due mesi fa aveva perso la moglie

È venuto a mancare Lucio Lucchesi, figura nota e rispettata a Viterbo. Due mesi fa aveva perso anche la moglie. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra amici e conoscenti. Lucchesi era considerato una persona apprezzata per il suo modo di relazionarsi e per il ruolo che aveva nella comunità locale. La notizia ha fatto il giro della città, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva.