Addio alla maestra Marinella | Una vita per l’inclusione

Bentivoglio piange la scomparsa di Marinella Ghelfi, nota come maestra e volontaria attiva nel centro sociale ricreativo culturale Il Mulino. Laureata in scienze dell’educazione, ha lavorato per molti anni come insegnante e si è impegnata nel supporto all’inclusione e alle attività del centro. La sua figura è stata riconosciuta come punto di riferimento per molte persone della comunità locale. La sua scomparsa è stata comunicata tramite un messaggio ufficiale del centro sociale.

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Bentivoglio in lutto per la scomparsa di Marinella Ghelfi: maestra amata e anima del centro sociale ricreativo culturale Il Mulino, ha dedicato la vita alla scuola, al volontariato e alla comunità. Per tantissimi bambini è stata ’la maestra Marinella’: uno sguardo gentile capace di rassicurare, una presenza attenta, credeva davvero che ogni bambino meritasse ascolto, tempo e fiducia. Nelle aule ha insegnato molto più delle lezioni sui libri: ha trasmesso rispetto, accoglienza, umanità. Intere generazioni sono cresciute col suo esempio silenzioso e concreto. Ma il cuore di Marinella batteva forte anche fuori dalla scuola. Nel Mulino ha trovato un’altra casa da donare agli altri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio alla maestra Marinella: "Una vita per l’inclusione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pozzuoli, addio alla Maestra Licia Scotto di MinicoCi sono persone che non attraversano semplicemente il nostro cammino, ma lo abitano. Leggi anche: Lutto in provincia di Novara: addio alla maestra "Giò" Si parla di: Addio alla maestra Marinella: Una vita per l’inclusione; Marinella Ghelfi, è morta la maestra di Bentivoglio: Scuola e inclusione. Un grazie non basta. Addio alla maestra Marinella: Una vita per l’inclusioneIl suo impegno tra scuola e volontariato, era l’anima del centro sociale Il Mulino. Oggi i funerali in chiesa. ilrestodelcarlino.it