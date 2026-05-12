Addio alla maestra Marinella | Una vita per l’inclusione
Bentivoglio piange la scomparsa di Marinella Ghelfi, nota come maestra e volontaria attiva nel centro sociale ricreativo culturale Il Mulino. Laureata in scienze dell’educazione, ha lavorato per molti anni come insegnante e si è impegnata nel supporto all’inclusione e alle attività del centro. La sua figura è stata riconosciuta come punto di riferimento per molte persone della comunità locale. La sua scomparsa è stata comunicata tramite un messaggio ufficiale del centro sociale.
Bentivoglio in lutto per la scomparsa di Marinella Ghelfi: maestra amata e anima del centro sociale ricreativo culturale Il Mulino, ha dedicato la vita alla scuola, al volontariato e alla comunità. Per tantissimi bambini è stata ’la maestra Marinella’: uno sguardo gentile capace di rassicurare, una presenza attenta, credeva davvero che ogni bambino meritasse ascolto, tempo e fiducia. Nelle aule ha insegnato molto più delle lezioni sui libri: ha trasmesso rispetto, accoglienza, umanità. Intere generazioni sono cresciute col suo esempio silenzioso e concreto. Ma il cuore di Marinella batteva forte anche fuori dalla scuola. Nel Mulino ha trovato un’altra casa da donare agli altri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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