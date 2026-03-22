Pozzuoli addio alla Maestra Licia Scotto di Minico

Ci sono persone che non attraversano semplicemente il nostro cammino, ma lo abitano. Tu, Licia, eri una di quelle. Per tantissimi anni abbiamo condiviso un’amicizia fatta di tante passioni comuni, tra cui il lavoro. Giorni ordinari che oggi, ripensandoci, si rivelano straordinari proprio perché vissuti insieme. Il lavoro con te non era mai solo lavoro: era crescita, era arricchimento. Avevi il raro dono di capire le persone senza bisogno di troppe parole. Bastava uno sguardo, un gesto, una pausa nel momento giusto. In un mondo che corre veloce e spesso dimentica l’essenziale, tu eri un punto fermo. E lo sei stata per tanti. Oggi resta un vuoto che non si misura né con il tempo, né con le parole. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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