Lutto in provincia di Novara | addio alla maestra Giò

Nel territorio della provincia di Novara si è verificato un lutto nel settore scolastico con la morte della maestra Giovanna Pomella, nota come Giò, avvenuta all'età di 61 anni. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati pubblicati, esprimendo affetto nei confronti della docente. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi, studenti e cittadini, che hanno condiviso ricordi e parole di vicinanza.

Tanti messaggi e tante parole di affetto. Lutto nel mondo della scuola della provincia di Novara: a 61 anni è morta la mestra Giovanna Pomella, per tutti Giò. 61enne, di Galliate, da anni insegnava alla scuola primaria di Biandrate di cui era anche referente di plesso. Giovanna Pomella da mesi lottava contro un tumore che non le ha lasciato scampo: era rientrata a scuola come sempre a settembre per l'inizio del nuovo anno scolastico, salvo poi scoprire la malattia. Gli alunni della scuola e gli insegnanti le hanno dedicato un momento speciale e uno striscione con le mani di tutti i bambini e la scritta “Ciao Giò”. L'ex sindaca... 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Sanremo in lacrime per Gioele: addio al “Gio’ Gio'” a 18 anniGioele Lombardi, 18 anni, lascia un vuoto immenso a Sanremo Sanremo si prepara a dire addio a Gioele Lombardi, 18 anni, scomparso troppo presto. Addio a Giò di Torquà, alla Bussola la sua batteria suonò anche per Mina e Massimo RanieriPietrasanta (Lucca), 20 gennaio 2026 – Quando parlava non si accorgeva nemmeno dei volteggi in aria che disegnavano i suoi polsi. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Lutto in provincia di Novara addio alla... Temi più discussi: Caritas in lutto, addio a Fiorenzo De Giuseppe; Oggi i funerali del piccolo Francesco: a Vivaro lutto cittadino; Stintino in lutto: addio all'ex comandante Antonio Denegri; Perde la vita a 16 anni, lutto anche a Castellarano. Politica in lutto per la scomparsa di Giovanni Gemignani. Il cordoglio dalla provincia di LuccaIl presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Gemignani, già presidente del ... gonews.it Addio al piccolo Riccardo Vendramin, morto a soli 6 anni di età: un'intera comunità in luttoMORUZZO. Un terribile dramma ha sconvolto una famiglia friulana residente a Modotto, frazione di Moruzzo in provincia di Udine, dove Riccardo Vendramin, un bambino di soli 6 anni, è morto a causa di u ... ildolomiti.it Grave lutto per Fondazione Telethon: ci ha lasciati Claudio Gobbi, 66 anni, storico volontario e nostro Coordinatore regionale della Valle d’Aosta. Una persona seria, concreta, sempre pronta ad aiutare gli altri. Con il suo impegno Claudio è stato per anni un p - facebook.com facebook Città in lutto, addio a “Ciccio la Ciuccia” x.com