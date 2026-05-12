Addio al rumore online | nuove regole e limiti per i commenti

Sono state introdotte nuove regole per i commenti online che prevedono limiti di caratteri e di messaggi settimanali. Dopo 72 ore dalla pubblicazione, la visibilità dei commenti potrebbe essere modificata. Le norme stabiliscono anche restrizioni sui tempi di pubblicazione e sulla quantità di commenti consentiti in una settimana. Queste misure puntano a ridurre il rumore digitale e a regolare la partecipazione degli utenti nelle discussioni online.

? Domande chiave Come cambierà la visibilità dei tuoi commenti dopo 72 ore?. Quali sono i limiti precisi di caratteri e messaggi settimanali?. Chi potrà pubblicare senza passare dalla moderazione dei contenuti?. Perché i commenti saranno bloccati durante le ore notturne?.? In Breve Limite di 1.500 caratteri per messaggio e massimo 150 post settimanali.. Chiusura definitiva dei commenti dopo 72 ore dalla pubblicazione.. Moderazione manuale obbligatoria con eccezione per utenti in white list.. Divieto di account multipli e rispetto dei punti 3 e 5 della policy.. Nuove regole per la gestione dei commenti online: la redazione ha stabilito limiti rigorosi per salvaguardare la qualità del dibattito digitale tra le 20:00 e le 9:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

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