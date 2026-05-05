Sono state introdotte nuove regole per i commenti online, con restrizioni sui messaggi e modalità di moderazione. Dopo le ore 20:00, la possibilità di commentare sarà soggetta a limitazioni. Ogni utente potrà inviare un numero definito di messaggi settimanali, con limiti specifici stabiliti dalle nuove disposizioni. Queste novità riguardano principalmente il controllo e la gestione del dibattito sui social e sui portali di informazione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la tua possibilità di commentare dopo le ore 20:00?. Quali sono i limiti esatti di messaggi settimanali per ogni utente?. Chi potrà pubblicare commenti senza passare per l'approvazione dei moderatori?. Perché la redazione ha deciso di limitare la lunghezza dei testi?.? In Breve Sospensione automatica messaggi tra le ore 20:00 e le 9:00.. Chiusura definitiva commenti dopo 72 ore dalla pubblicazione.. Limite di 150 messaggi settimanali e 1.500 caratteri per intervento.. Moderazione preventiva obbligatoria per utenti fuori dalla lista bianca.. La redazione ha stabilito nuovi protocolli di gestione per i commenti degli utenti, introducendo restrizioni temporali e limiti quantitativi per tutelare la qualità del dibattito online.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove regole per i commenti: limiti e moderazione per il dibattito

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