Addio a Piera Zehnder Lordelli pioniera bergamasca in Svizzera nel campo dell’arredamento

È scomparsa a Lucerna, in Svizzera, Piera Zehnder Lordelli, una figura di rilievo nel settore dell’arredamento. La donna, originaria di Bergamo, ha vissuto e lavorato nel paese elvetico, lasciando un’impronta significativa attraverso una carriera lunga e intensa. La sua morte segna la fine di un percorso professionale caratterizzato da impegno e dedizione nel campo dell’arredamento.

Carica della lunga e intensa storia di cui è stata infaticabile costruttrice e salda protagonista, è mancata a Lucerna in Svizzera, sua città adottiva, la bergamasca Piera Lordelli. Avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 4 giugno. Per decenni è stata una pioniera lungimirante nel campo dell’arredamento: approdata in una famiglia che era già un nome di primo piano nel campo dei mobilieri svizzeri, è diventata lei stessa creatrice di un’espansione a sud della Svizzera, nel Ticino, dove la sua famiglia era giunta da Adrara San Martino. Si era alla fine degli anni Venti del secolo scorso e dalle Valli Calepio e Cavallina furono molti che dalla Bergamasca emigrarono e si stabilirono, soprattutto nel Mendrisiotto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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