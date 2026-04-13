L’Italia ha perso in casa contro la Svizzera, chiudendo definitivamente la possibilità di qualificarsi agli Europei femminili del 2026. La partita si è conclusa con un risultato negativo per le azzurre, che non potranno più sperare nella qualificazione. La sconfitta rappresenta un passo falso importante nel percorso di qualificazione alla competizione continentale.

L’Italia si è ufficialmente esclusa dalla corsa agli Europei femminili 2026 dopo la pesante sconfitta subita in casa contro la Svizzera. Le azzurre, guidate da Alfredo Rodriguez Alvarez, hanno ceduto per 38-19 davanti al proprio pubblico, vedendo svanire ogni possibilità di qualificazione. Il crollo del secondo tempo e il dominio elvetico. La sfida tra le padrone di casa e le ospiti ha preso una piega drammatica non appena ruotata la ripresa. Nonostante un avvio combattivo in cui le giocatrici italiane erano in equilibrio con le avversarie, il distacco tecnico si è fatto brutale. Nel primo parziale, Ilaria Dalla Costa e le sue compagne erano infatti riuscite a mantenere la pressione, chiudendo la frazione iniziale sul punteggio di 14-11.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Handball femminile: crollo dell’Italia contro la Svizzera, addio agli

Pallamano femminile, l’Italia non supera le qualificazioni agli Europei. Successo per la SvizzeraL’Italia non riesce a superare le qualificazioni agli Europei femminili di pallamano.

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