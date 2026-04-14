Addio case bianche e neutre | l'arredamento di tendenza è verde brillante

Negli ultimi tempi, il verde brillante, in particolare il verde chartreuse, sta conquistando sempre più spazio nell'interior design. Questa tonalità, caratterizzata da un aspetto energico e vivace, si sta affermando come una delle scelte preferite per dare un tocco di colore alle case. La tendenza si manifesta attraverso mobili, pareti e accessori che sfoggiano questa nuance, sostituendo le tradizionali pareti bianche o neutre.