Addio case bianche e neutre | l'arredamento di tendenza è verde brillante
Negli ultimi tempi, il verde brillante, in particolare il verde chartreuse, sta conquistando sempre più spazio nell'interior design. Questa tonalità, caratterizzata da un aspetto energico e vivace, si sta affermando come una delle scelte preferite per dare un tocco di colore alle case. La tendenza si manifesta attraverso mobili, pareti e accessori che sfoggiano questa nuance, sostituendo le tradizionali pareti bianche o neutre.
Avete mai sentito parlare del verde chartreuse? È una tinta vitaminica e dal forte impatto, di recente tornata di moda nell'interior design: ecco come usarla in casa per avere un arredamento super glamour.🔗 Leggi su Fanpage.it
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