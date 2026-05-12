addio a marino bazzichi fu eccellente studioso locale

È deceduto a 88 anni Marino Bazzichi, noto studioso della cultura versiliese. Nato a Terrinca, ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca delle vicende locali, utilizzando le conoscenze di latino e teologia acquisite durante gli studi in seminario. La sua attività ha riguardato approfondimenti storici e culturali della zona, lasciando un’impronta significativa nel panorama locale.

Addio a Marino Bazzichi, personaggio di spicco della cultura versiliese, scomparso a 88 anni. Nato a Terrinca, ha incessantemente condotto ricerche sulle vicende versiliesi avvalendosi degli studi di latino e teologia acquisiti negli anni in seminario. Gli archivi della Toscana hanno rappresentato il suo ambiente naturale; la grande curiosità di sapere lo hanno condotto alla ricerca ed allo studio dei documenti con l’obiettivo di ricostruire fatti, eventi e personalità. In particolare l’archivio parrocchiale di Terrinca è stato attentamente catalogato. Numerosi gli articoli e i libri che lascia. Suo il merito di aver costituito il gruppo culturale I Colombani: sotto la sua guida hanno visto la luce molte pubblicazioni, alcune con copie di documenti tratti dall’archivio comunale di Stazzema perduto con l’alluvione del 96.🔗 Leggi su Lanazione.it

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