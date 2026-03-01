Un gruppo di persone si è riunito a Firenze per rendere omaggio a Barucci, considerato uno studioso di rilievo. Tra loro, amici e conoscenti hanno espresso sentimenti di tristezza e gratitudine, ricordando il suo ruolo di maestro e amico per oltre quarant’anni. La cerimonia ha visto momenti di commozione mentre si salutava una figura stimata.

"È stato triste tornare a Firenze, città che amo, dove mi sono laureato e sposato, per salutare una persona che ho considerato un maestro e un amico per oltre quaranta anni". Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana, è commosso dal ricordo di Piero Barucci, l’economista ed ex ministro scomparso giovedì a 92 anni, i cui funerali si sono svolti ieri nella chiesa di San Giuseppe, al Galluzzo. "Pochi mesi fa ero stato a trovarlo con mia moglie Giulia – ricorda Patuelli –. Gli avevo portato in dono un’edizione minuscola della Divina Commedia e un volumetto che contiene nomi e luoghi del poema dantesco. Per lui, che aveva fatto dell’interdisciplinarietà una bussola, fu un regalo graditissimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio commosso a Barucci: "Grande studioso, un esempio"

