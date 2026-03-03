addio a lorenzo medici studioso di relazioni internazionali

È scomparso improvvisamente a 55 anni il professor Lorenzo Medici, docente associato di Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia. Medici era conosciuto come studioso nel campo delle relazioni internazionali e si occupava di analizzare i rapporti tra paesi. La sua morte ha colpito l’ambiente accademico e gli studenti che seguivano i suoi corsi.

A soli 55 anni, è venuto a mancare improvvisamente il professor Lorenzo Medici, docente associato di Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. La notizia ha colpito profondamente il mondo accademico italiano e internazionale, lasciando un vuoto significativo tra colleghi, studenti e studiosi del settore. Nato e formato tra le università di Perugia e Firenze, Medici ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali nel 1996 e l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario nel 2015. La sua carriera accademica lo ha portato... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

