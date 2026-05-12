È venuto a mancare Luciano Amatucci, noto per aver gestito per molti anni un negozio in via Panichi, considerato un punto di riferimento nel commercio cittadino. La sua scomparsa rappresenta un altro lutto che si aggiunge a quelli delle ultime settimane, lasciando la comunità di Ascoli colpita e in segno di lutto. La perdita di una figura così radicata nel tessuto commerciale locale ha suscitato sentimenti di tristezza tra i residenti.

L’ennesimo lutto di queste ultime settimane, ha lasciato la città di Ascoli nel dolore e nella commozione. Ieri se ne è andato anche Luciano Amatucci, per tutti ‘Lucio’, per anni titolare del negozio di calzature in via Panichi tra Piazza Roma e Piazza del Popolo. Lucio aveva compiuto 77 anni lo scorso 11 aprile e dopo qualche giorno aveva deciso di chiudere l’attività commerciale a causa dell’aggravarsi della sua malattia. Una notizia che aveva suscitato grande dispiacere tra i residenti del centro e tra i suoi numerosi clienti. Il negozio ‘Calzature Amatucci’ era infatti da sempre un punto di riferimento, un luogo simbolo della città, capace di attraversare epoche e di mantenersi aggiornato nonostante i cambiamenti della moda e delle abitudini degli ascolani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Luciano Amatucci. Per anni il suo negozio in via Panichi. Simbolo del commercio in centro

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