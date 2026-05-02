Luciano Romanella è deceduto nel giorno del suo compleanno. Conosciuto come il “sindaco della costa”, era riconosciuto per i lunghi capelli bianchi e per il ruolo di rilievo nella sua comunità. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti vicine, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che lo avevano conosciuto nel corso degli anni.

Fermo, 2 maggio 2026 – Inconfondibile per quei lunghi capelli lunghi bianchi e soprattutto per quel modo di fare schietto, mai banale, sempre appassionato, fuori dall’ordinario, sempre franco e verace nel suo impegno per la città: Luciano Romanella, deceduto oggi, nella sua casa, a 73 anni, era tutto questo. Era un personaggio di quelli che, piaccia o non piaccia, spesso tanto criticati e altrettanto spesso amati, non passano inosservati, di quelli che la vita la affrontano a viso aperto. Un personaggio di quelli la cui uscita di scena, seppure silenziosa, fa tanto rumore. Non appena è circolata la notizia della sua morte (avvenuta, per una delle bizzarre coincidenze della vita, nel giorno del suo compleanno ) si sono susseguite espressioni di cordoglio del tutto trasversali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luciano Romanella morto nel giorno del suo compleanno. “Addio al ‘sindaco della costa’”

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