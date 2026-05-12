L' ex Isochimica miete un' altra vittima il PRC Irpinia | Proviamo profonda rabbia e odio verso chi ha permesso tutto ciò
Un altro operaio legato all'ex Isochimica è morto, portando a tre il numero delle vittime. La notizia è stata comunicata dal PRC Irpinia, che ha espresso rabbia e odio verso chi ha consentito tutto ciò. Per rispetto della famiglia, il nome della vittima non viene reso pubblico. La tragedia si aggiunge a una serie di decessi collegati a questa vicenda.
Apprendiamo con sgomento che ancora un operaio dell’ex Isochimica, di cui per rispetto della famiglia non divulghiamo il nome, è deceduto. Proviamo profonda rabbia e un sentimento che ci è estraneo, l’odio. Odio verso chi ha permesso tutto ciò, verso i responsabili diretti e i tantissimi collusi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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