L' ex Isochimica miete un' altra vittima il PRC Irpinia | Proviamo profonda rabbia e odio verso chi ha permesso tutto ciò

Un altro operaio legato all'ex Isochimica è morto, portando a tre il numero delle vittime. La notizia è stata comunicata dal PRC Irpinia, che ha espresso rabbia e odio verso chi ha consentito tutto ciò. Per rispetto della famiglia, il nome della vittima non viene reso pubblico. La tragedia si aggiunge a una serie di decessi collegati a questa vicenda.

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