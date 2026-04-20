Bari addio tragico alla vittima dello stupro dell’8 marzo

Una giovane donna di 26 anni, proveniente da Triggiano, è deceduta a Bari in circostanze legate a un episodio di violenza sessuale avvenuto l’8 marzo scorso. La vittima, che aveva subito uno stupro, aveva affrontato un percorso di assistenza e supporto prima di perdere la vita. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del decesso.

Una tragedia che si consuma tra le ombre di Bari e la fragilità di un trauma mai guarito ha strappato la vita a una giovane donna di 26 anni originaria di Triggiano. La ragazza, vittima di una violenza sessuale subita nella notte dell’8 marzo, è deceduta per un’overdose di metadone in una struttura in affitto situata nelle immediate vicinanze del Policlinico, poco prima che la giustizia potesse raccogliere la sua testimonianza decisiva. Il tragico epilogo si è verificato il 4 aprile all’interno di una casa vacanze in via Picone. A dare il segnale della fine è stato il giovane compagno con cui la ventiseienne aveva trascorso la serata; rientrato dopo aver fatto colazione, l’uomo si è trovato davanti alla scena di un corpo privo di sensi sul letto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, addio tragico alla vittima dello stupro dell’8 marzo Notizie correlate Tragico schianto a Sestu, chi era la vittima: addio al 19enne Paolo AccossuLa strada provinciale 9, a Sestu, è stata teatro di una tragedia sabato pomeriggio, portando via la giovane vita di Paolo Accossu, un diciannovenne... Muore investito dal bus davanti alla stazione: tragico incidente in piazza Moro a BariUn tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Bari, in Piazza Moro, nei pressi del capolinea degli autobus. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Bari, tragedia al San Paolo: addio al piccolo Giosuè. Aperta un’inchiesta sulla caduta; Addio al piccolo Giosuè: oggi i funerali del bimbo caduto dal balcone al quartiere San Paolo; Tragedia a Bisceglie: addio ad Alicia, comunità sotto shock per una morte inconcepibile; L'addio di Bisceglie ad Alicia Amoruso, morta a 12 anni schiacciata da un albero. In migliaia ai funerali: Vogliamo giustizia. GIOSUE' Bari, tragedia al San Paolo: addio al piccolo Giosuè. Aperta un’inchiesta sulla cadutaLa tragedia ha colpito profondamente l’intera comunità del quartiere San Paolo, che si stringe attorno alla famiglia. statoquotidiano.it BARI e dintorni Buongiorno! Ai primi di maggio andremo a Bari e dintorni x 4 gg. Un po' di consigli - b&b non troppo costoso x 2 notti -noleggio auto conveniente Sapete di qc che di può riconsegnare l'auto alle 4.30 del mattino Abbiamo volo all'alba - Avet - facebook.com facebook Gambizzato un 20enne a Bari Vecchia: terzo episodio in dieci giorni x.com