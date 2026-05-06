Repubblica | La solitudine di Lukaku Faccia a faccia con Conte poi si allena in disparte

In una giornata di allenamento, l’attaccante ha avuto un confronto diretto con l’allenatore e successivamente si è allenato da solo in disparte. La squadra continua a concentrarsi sulla Champions League, mantenendo un atteggiamento di distanza rispetto alle altre competizioni. L’episodio ha attirato l’attenzione sui movimenti del giocatore e sulle dinamiche interne al gruppo, mentre il club prosegue con le sue strategie per la partecipazione europea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli tiene lo sguardo fisso sulla Champions League e prova a isolarsi da tutto il resto. A Castel Volturno la priorità assoluta resta il match contro il Bologna, primo vero match point per la qualificazione matematica all’Europa che conta. Sullo sfondo, però, continua a tenere banco il caso Romelu Lukaku, rientrato ieri al Training Center dopo settimane di tensioni e lavoro individuale in Belgio. Marco Azzi su Repubblica Napoli racconta come l’obiettivo del club sia chiaro: chiudere il prima possibile il discorso Champions senza trascinare la corsa europea fino alle ultime due giornate.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “La solitudine di Lukaku. Faccia a faccia con Conte poi si allena in disparte” Notizie correlate Leggi anche: Dopo un mese, Lukaku torna a Napoli. Oggi il faccia a faccia con Conte Leggi anche: Lukaku torna a Napoli: faccia a faccia con Conte Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’esploratore Alex Bellini: Non sono pazzo, escludo soltanto il piano B; Azzardo: singolare femminile. Su cosa puntano le ragazze; Concita De Gregorio: Chiedete ai vecchi, finché c’è qualcuno, di raccontarvi chi siamo; Melissa Febos: Il mio anno di piacere e castità. Repubblica: La solitudine di Lukaku. Faccia a faccia con Conte poi si allena in disparteIl Napoli tiene lo sguardo fisso sulla Champions League e prova a isolarsi da tutto il resto. A Castel Volturno la priorità assoluta resta il match contro il Bologna, primo vero match point per la qua ... napolipiu.com Anguissa di nuovo escluso, Repubblica: potrebbe chiedere la cessione dopo il mancato rinnovo del contrattoUltime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte adotterà la stessa formula che ha funzionato contro la Cremonese: niente più Fab Four, si va avanti con Scott McTominay nella posizion ... msn.com METEO.SM – Previsioni meteo per Romagna e Repubblica di San Marino https://giornalesm.com/meteo-sm-previsioni-meteo-per-romagna-e-repubblica-di-san-marino-1119/ - facebook.com facebook Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scherzato al Quirinale con Claudio Bisio durante la cerimonia di presentazione delle candidature ai David di Donatello. L'attore - che conduceva l'incontro -ha ricordato di aver girato nel palazzo alcune scen x.com