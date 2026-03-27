Durante la partita tra Italia e Irlanda del Nord, l’attenzione si è concentrata su un esterno mancino che ha dimostrato abilità nel crossare di destro, suscitando commenti positivi da parte di un commentatore. La squadra italiana ha vinto con un punteggio di 2-0, grazie all’impegno di tutti i calciatori sul campo, che hanno lavorato duramente per ottenere il risultato.

L’Italia ha asfaltato l’Irlanda del Nord per 2-0 e tutti i calciatori in campo hanno sudato per portare a casa questo risultato. Una vittoria che arriva con i gol di Tonali e Kean e che per gli azzurri significa il passaggio al prossimo turno dei playoff mondiali. Non era scontato. Gennaro Gattuso è riuscito a stringere a coorte una nazionale operaia, di quelle che non fanno poesia ma sanno stare dentro la partita. Al termine dell’incontro, Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista sportivo per Rai Sport, ha commentato il risultato soffermandosi sulla prestazione di Matteo Politano “Con Politano e Dimarco l’Italia trasforma il 3-5-2 in 3-3-4. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani esalta Politano: “È uno dei pochi esterni mancini che crossano di destro”

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