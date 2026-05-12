Adamant la corsa salvezza ora si complica Errori in serie a rimbalzo senza Renzi è dura

Nella seconda partita della serie playoff, Fidenza ha vinto in overtime contro Adamant, portando il punteggio sull’1-1. La squadra di casa ha ottenuto la vittoria, mentre Adamant si è trovata a dover affrontare una situazione più complicata. La squadra ospite ora deve cercare di ottenere almeno una vittoria in trasferta per rimettere in sesto la serie e tornare a Ferrara con possibilità di proseguire la competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gara 2 se l’è presa Fidenza dopo un overtime e l’ Adamant si è vista pareggiare la serie sull’1-1, costretta ora a fare almeno un colpo in trasferta per riportare la serie a Ferrara. I biancazzurri hanno commesso una miriade di errori nel secondo atto giocato alla Bondi Arena, e alla fine hanno visto sfuggirsi dalle mani un successo che avrebbe dato sicuramente maggiore tranquillità. Invece tornano gli spettri di una Fidenza che evidentemente non va giù a questa squadra. Al Pala Pratizzoli, teatro dei tre ko nella stagione 202324, di cui due in semifinale playoff promozione, si deciderà probabilmente anche questa serie, in un senso o nell’altro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adamant, la corsa salvezza ora si complica. Errori in serie, a rimbalzo senza Renzi è dura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Massese Riposo nefasto. Si complica la corsa salvezzaSi è materializzato lo scenario peggiore per la Massese al termine di una 29° giornata di campionato che domenica l’ha vista riposare. Imolese Altro ko: la salvezza ora si complicaIMOLESE 0 DESENZANO 1 IMOLESE: Salgado, Dall’Osso, Bellucci (20’st Tandara), Troiano, Manzoni (20’st De Chiara), Ricci, Agbugui (38’st Mattiolo),...