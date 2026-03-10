Massese Riposo nefasto Si complica la corsa salvezza

La Massese ha concluso la 29ª giornata di campionato con un risultato negativo, anche se ha riposato nella giornata di domenica. La squadra si trova ora in una situazione difficile per mantenere la categoria, visto che le altre squadre della zona retrocessione hanno raccolto punti. La classifica si fa più complessa e il rischio di retrocedere aumenta di giornata in giornata.

Si è materializzato lo scenario peggiore per la Massese al termine di una 29° giornata di campionato che domenica l'ha vista riposare. I risultati positivi ottenuti dalle dirette antagoniste hanno risucchiato la formazione apuana al terzultimo posto a ben 6 punti dalla salvezza diretta. Questo significa che le zebre dovranno correre nelle ultime 5 giornate che restano per recuperare uno svantaggio diventato piuttosto consistente. Assume una valenza fondamentale a questo punto la partita della prossima domenica quando la Massese ospiterà allo stadio Gianpiero Vitali la Larcianese, penultima in classifica a 5 punti di distanza. Vincere permetterebbe ai ragazzi del mister Paolo Pantera non solo di provare ad avvicinare chi sta loro davanti ma anche portarsi a +8 proprio dalla Larcianese.