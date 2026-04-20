Imolese Altro ko | la salvezza ora si complica

L’Imolese ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Desenzano, con la rete decisiva arrivata nel corso del secondo tempo. La formazione emiliana ha schierato in campo Salgado, Dall’Osso, Bellucci, Troiano, Manzoni, Ricci, Agbugui, Lisi, Rizzi, Barnabà e Capozzi, con alcuni cambi durante la ripresa. La vittoria del Desenzano complica le possibilità di salvezza della squadra di casa.

IMOLESE 0 DESENZANO 1 IMOLESE: Salgado, Dall’Osso, Bellucci (20’st Tandara), Troiano, Manzoni (20’st De Chiara), Ricci, Agbugui (38’st Mattiolo), Lisi (27’st Pampaloni), Rizzi, Barnabà, Capozzi (33’st Cipriani). A disp. Ferretti, Dragoi, Macario, Patelli. All. Protti. DESENZANO: Fratti, Antonelli (30’pt Andreis), Gori, Barwuah (17’st Gagliano), Bakayoko, Giorgi, Bovolon, Procaccio (30’st Barranca), Arpino, Parlato (22’st Ntube), Baraye. A disposizione: Rubboli, Origlio, Catania, Pesoli, Gasperi. All. Gaburro. Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore. Reti: 40’pt Bakayoko (D). Note: ammoniti Lisi, Capozzi, Agbugui, Troiano (I); Giorgi, Gaburro (D); espulsi Giorgi (D) e Salgado (I).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imolese Altro ko: la salvezza ora si complica Notizie correlate Rari Nantes Florentia, il ko alla Nannini con Roma complica la corsa salvezzaDecisivo per il risultato finale il terzo quarto con i laziali che conquistano un break che risultarà decisivo per la partita RN FLORENTIA: G. Sambenedettese, Serie C: ko con la Juve Next Gen, ora la salvezza si gioca contro la Torres. Difesa in crisi.La Sambenedettese ha subito una sconfitta per 4-2 contro la Juventus Next Gen il 12 febbraio 2026, un risultato che la proietta ufficialmente nella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Imolese, occasione buttata: con l’uomo in più arriva un altro ko; Imolese Altro ko: la salvezza ora si complica; Imolese ko nello scontro salvezza: il Tropical Coriano vince 2-0; Serie D: con il gol di Bakayoko il Desenzano ipoteca la promozione in C. Imolese altro ko: la salvezza ora si complicaTroppo forte la capolista Desenzano: salvo sorprese, i ragazzi di Protti andranno ai playout. E contro il Sasso mancherà Salgado, espulso ... msn.com Imolese, occasione buttata: con l’uomo in più arriva un altro koSeconda sconfitta per la formazione di Protti che, nello stadio gremito di Castel San Pietro, non riesce a raccogliere punti nonostante la superiorità numerica fin dal primo tempo. A decidere il match ... ilnuovodiario.com Il Nuovo Circondario Imolese ha dato il via libera al lotto 1, tratto F, per la messa in sicurezza della Ciclovia danneggiata dall’alluvione: lavori in tre sotto-tratti, durata prevista di cento giorni e quadro economico da 583 mila euro #circondario #imola #mordano - facebook.com facebook