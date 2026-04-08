Sorrisi e passione oltre il calcio I valori del torneo Nicco Paro Un’altra edizione da ricordare

Nella cornice del campo sportivo I Ponti di Bagno a Ripoli si è svolta un’edizione del torneo ‘Nicco Paro’ dedicato alla categoria Under 14. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di giovani atleti e ha attirato molti spettatori, consolidando la sua presenza nel panorama calcistico locale. La giornata ha combinato entusiasmo sportivo e valori condivisi, creando un momento di festa per la comunità.

Una bella festa al campo sportivo I Ponti di Bagno a Ripoli, un grande successo di partecipazione per il Torneo ‘Nicco Paro’ categoria Under 14, appuntamento ormai consolidato nel panorama calcistico fiorentino e punto di riferimento per la promozione dei valori dello sport. La manifestazione ha visto la presenza di importanti realtà calcistiche, regalando ai ragazzi giornate intense, fatte di condivisione e passione. In campo si sono visti sorrisi, impegno e il piacere di stare insieme, elementi che rappresentano il cuore più vero del torneo. A vincere il trofeo ‘Nicco Paro’ in memoria di Niccolò Parigi, giovane calciatore della Sales prematuramente scomparso, è stato l’ Empoli, seguito dalla Lokomotiv Zagabria e dalla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sorrisi e passione oltre il calcio. I valori del torneo "Nicco Paro". Un’altra edizione da ricordare Torneo Nicco Paro 5Torna anche questa primavera l’appuntamento con il torneo di calcio “Nicco Paro”, giunto alla sua quinta edizione, in programma il 4, 5 e 6 aprile al... A Bari nasce la 62^ edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11"Un evento che mette insieme sport, cultura e turismo", sottolinea il presidente della Figc, Gabriele Gravina BARI - Uno dei tornei più storici e... Si parla di: Sorrisi e passione oltre il calcio. I valori del torneo Nicco Paro. Un’altra edizione da ricordare. Sorrisi e passione oltre il calcio. I valori del torneo Nicco Paro. Un’altra edizione da ricordareEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Smiles and passion beyond football. The values of the Nicco Paro tournament. Another edition to remember.Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net