ACROBiosystems Innovation Day Lands in Zurich | Top Minds Unite to Explore Biotech Frontiers

Lo scorso 12 maggio si è tenuto a Zurigo l’Innovation Day di ACROBiosystems, presso il Superlab Suisse Zürich Schlieren. L’evento ha riunito professionisti e ricercatori del settore biotecnologico, in un contesto che si trova nel cuore dell’innovazione svizzera. L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti provenienti da diverse aree di ricerca, con focus sulle ultime novità nel campo della biotecnologia.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ZURICH, May 12, 2026 PRNewswire — Recently, ACROBiosystems successfully held its Innovation Day at Superlab Suisse Zürich Schlieren in Zurich, Switzerland, a thriving epicenter of Swiss innovation and talent. The event brought together leading scientists, translational research experts, and industry innovators to discuss advancements in biologic drug development and translational science. The atmosphere was energetic, with engaging discussions and active networking. The Innovation Day was established to explore emerging technologies, evolving regulatory landscapes, and new strategies accelerating the path from discovery to clinic.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ACROBiosystems Innovation Day Lands in Zurich: Top Minds Unite to Explore Biotech Frontiers ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Innovation Day Delle Nazioni Unite: a Roma il laboratorio dell’innovazione che ridisegna economia e societàIn un momento in cui la transizione sostenibile richiede nuove alleanze tra innovazione, finanza e istituzioni, Roma si conferma punto di riferimento... Robotics 2026: a Lucignano l’Industrial tour e Innovation day di KineggeL’iniziativa rappresenta una full immersion nelle tecnologie più avanzate e nello sviluppo di macchinari d’avanguardia per la robotica e... Si parla di: Internazionali, non solo Sinner: italiani da record a Roma; Sorpresa a Nairobi: Macron corre con Kipchoge, leggenda della maratona. ACROBiosystems Innovation Day Lands in Zurich: Top Minds Unite to Explore Biotech FrontiersRecently, ACROBiosystems successfully held its Innovation Day at Superlab Suisse Zürich Schlieren in Zurich, Switzerland, a thriving epicenter of Swiss innovation and talent. The event brought ... adnkronos.com