Robotics 2026 | a Lucignano l’Industrial tour e Innovation day di Kinegge

Venerdì 27 marzo, a Lucignano, l’azienda italiana Kinegge, specializzata nello sviluppo di apparecchiature di alta tecnologia, aprirà le porte della sua Smart Factory per un Industrial Tour e Innovation Day. L’evento si svolge nell’ambito di Robotics-2026, un summit internazionale dedicato alla robotica che si tiene in questa località. La giornata include visite guidate e presentazioni legate alle innovazioni nel settore.

L’iniziativa rappresenta una full immersion nelle tecnologie più avanzate e nello sviluppo di macchinari d’avanguardia per la robotica e l’automazione industriale. Alla giornata prenderanno parte docenti e ricercatori degli Atenei della Toscana, (Università di Siena, Università di Firenze, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), altre Università d’Italia ed Europa, oltre a clienti, fornitori, aziende industriali internazionali, rappresentanti delle maggiori associazioni industriali italiane, collaboratori e numerosi ospiti internazionali provenienti da Roma, tra cui partecipanti al summit, rappresentanti istituzionali e autorità territoriali e regionali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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