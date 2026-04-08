Innovation Day Delle Nazioni Unite | a Roma il laboratorio dell’innovazione che ridisegna economia e società

A Roma si è tenuto l’Innovation Day delle Nazioni Unite, un evento dedicato al laboratorio dell’innovazione che mira a ridefinire economia e società. L’appuntamento si inserisce in un periodo in cui la transizione sostenibile richiede alleanze tra innovazione, finanza e istituzioni. La città si conferma come un punto di riferimento in Italia per incontri e discussioni sui nuovi modelli di sviluppo.

In un momento in cui la transizione sostenibile richiede nuove alleanze tra innovazione, finanza e istituzioni, Roma si conferma punto di riferimento nazionale per il confronto sui modelli di sviluppo del futuro.Dal 13 al 15 aprile, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, torna Impatta. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma laboratorio nazionale delle Società Benefit: dieci anni di innovazione a impattoDieci anni fa l’Italia faceva una scelta pionieristica diventando il primo Paese al mondo a introdurre nel proprio ordinamento nazionale le Società... Economia della salute, a Roma il confronto sull'innovazione accessibile che genera valore(Adnkronos) - Un momento di confronto di alto profilo sull'economia della salute e sul ruolo strategico dell'innovazione accessibile.