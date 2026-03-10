Mare a Napoli migliorano le acque di balneazione | 2 tratti classificati eccellenti

A Napoli, le acque di balneazione sono state valutate migliorando la loro qualità. Due tratti, Donn’Anna e Nazario Sauro, sono stati classificati come “eccellenti”, mentre un altro tratto di via Parthenope ha registrato un miglioramento. Le autorità hanno aggiornato le valutazioni sulla qualità delle acque dopo gli ultimi controlli effettuati nella zona.

Migliora la qualità delle acque di balneazione a Napoli: Donn'Anna e Nazario Sauro passano a "eccellenti", migliora anche il tratto di via Parthenope. Continua a migliorare la qualità delle acque di balneazione nella città di Napoli. A renderlo noto è il Comune, dopo la pubblicazione della nuova classificazione diffusa dalla Regione Campania sulla base dei monitoraggi effettuati da Arpac. Tra i dati più significativi emerge il salto di qualità per alcuni tratti di mare del lungomare cittadino. I tratti di mare antistanti Donn'Anna e Nazario Sauro, classificati come "buoni" lo scorso anno, sono ora passati alla categoria "eccellenti". Un miglioramento si registra anche per il tratto di mare davanti a via Parthenope, che passa dalla classificazione "sufficiente" a "buono".