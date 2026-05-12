Acque contaminate la Regione potenzia i piani di monitoraggio e i protocolli di prevenzione
Dopo le criticità emerse nelle acque sotterranee di alcune zone delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno, la Regione Campania ha deciso di rafforzare i piani di monitoraggio e i protocolli di prevenzione. Sono stati aggiornati i metodi di analisi e aumentati i controlli nelle aree interessate, per verificare la qualità delle acque e intervenire tempestivamente in caso di contaminazioni. La decisione arriva in seguito alle segnalazioni di problemi rilevati sul territorio.
La Regione Campania corre ai ripari dopo le criticità rilevate sulle acque sotterranee in alcuni territori delle province di Caserta, ma anche di Napoli, Avellino e Salerno.Si è tenuto presso la sede della giunta regionale un tavolo tecnico-istituzionale di coordinamento operativo delle attività.🔗 Leggi su Casertanews.it
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