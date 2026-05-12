Acque contaminate la Regione potenzia i piani di monitoraggio e i protocolli di prevenzione

Dopo le criticità emerse nelle acque sotterranee di alcune zone delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno, la Regione Campania ha deciso di rafforzare i piani di monitoraggio e i protocolli di prevenzione. Sono stati aggiornati i metodi di analisi e aumentati i controlli nelle aree interessate, per verificare la qualità delle acque e intervenire tempestivamente in caso di contaminazioni. La decisione arriva in seguito alle segnalazioni di problemi rilevati sul territorio.

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