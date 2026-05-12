Acque contaminate tavolo tecnico in Regione | potenziati piani di monitoraggio e protocolli di prevenzione

Nella sede della Giunta regionale di Santa Lucia si è svolto un tavolo tecnico-istituzionale dedicato alla gestione delle acque contaminate. Durante l’incontro sono stati discussi e aggiornati i piani di monitoraggio e i protocolli di prevenzione, con l’obiettivo di rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria e tutela ambientale. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità regionali e degli enti preposti alla vigilanza e alla sicurezza ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui