Acque contaminate tavolo tecnico in Regione | potenziati piani di monitoraggio e protocolli di prevenzione

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede della Giunta regionale di Santa Lucia si è svolto un tavolo tecnico-istituzionale dedicato alla gestione delle acque contaminate. Durante l’incontro sono stati discussi e aggiornati i piani di monitoraggio e i protocolli di prevenzione, con l’obiettivo di rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria e tutela ambientale. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità regionali e degli enti preposti alla vigilanza e alla sicurezza ambientale.

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Si è tenuto presso la sede della Giunta regionale di Santa Lucia un tavolo tecnico-istituzionale di coordinamento operativo delle attività di sorveglianza sanitaria e tutela dell’ambiente, in attuazione del Programma di cui alla DGR n. 1802019 che ha disposto un protocollo integrato di verifica.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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