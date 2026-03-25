Sanremo celebra Murolo | al Casinò un ponte tra Napoli e la canzone italiana

Sabato 28 marzo, il Casinò di Sanremo ospiterà il Premio Internazionale Roberto Murolo, un evento dedicato alla musica partenopea. La serata mira a unire memoria storica e nuove prospettive artistiche, creando un ponte tra Napoli e la tradizione italiana. La manifestazione si svolge in un luogo simbolico e rappresentativo della città.

Sabato 28 marzo il fascino senza tempo del Casinò di Sanremo farà da cornice al Premio Internazionale Roberto Murolo, evento che unisce memoria, identità e visione futura della musica partenopea. Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma restituzione storica: proprio tra queste mura, nel 1931, Ernesto Murolo immaginò per primo un orizzonte nazionale per la canzone napoletana. A distanza di quasi un secolo, quel filo invisibile che lega Napoli alla Riviera ligure torna a tendersi con forza, in una serata che intreccia anniversari significativi: i 150 anni dalla nascita del poeta, i 95 anni dal primo “Festival Napoletano” e i 25 anni della Fondazione dedicata a Roberto Murolo, tra i più autorevoli ambasciatori della musica napoletana nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati “Murolo e…”, nel salotto di Casa Museo Murolo parte la nuova rassegna musicaleNel salotto di Casa Museo Murolo parte la nuova rassegna musicale tra dialoghi e contaminazioni. Prezzemolo a Sanremo: la canzone che celebra Gardaland e i suoiPrezzemolo, la mascotte di Gardaland, è a Sanremo per presentare in anteprima Stagioni ed Emozioni, il brano che accompagnerà la nuova stagione del... Altri aggiornamenti su Sanremo celebra Temi più discussi: Sanremo celebra Roberto Murolo: al Casinò il primo Premio internazionale; Premio Roberto Murolo, una serata a Sanremo per celebrare Napoli; A Sanremo torna il Festival Napoletano; Sanremo celebra la musica napoletana: al Casinò il Premio Internazionale Roberto Murolo. Sanremo celebra Roberto Murolo: al Casinò il primo Premio internazionaleSabato 28 marzo alle ore 18.00 il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo alzerà il sipario su un evento che unisce cultura e storia, melodia e grandi protagonisti della musica italiana. Ospiterà il p ... rivieratime.news Sanremo celebra la musica napoletana: al Casinò il Premio Internazionale Roberto MuroloSabato 28 marzo, alle ore 18.00, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo verranno consegnati i riconoscimenti attribuiti nell’ambito del Premio Internazionale Roberto Murolo, con la partecipazione ... rivieratime.news Nel giorno della Milano-Sanremo, la città celebra uno dei simboli più forti della propria identità con “Pedalando sulle onde”, la mostra ospitata al Teatro Ariston di Sanremo. Un percorso espositivo che mette in dialogo arte, mare e biciclette storiche, raccontand - facebook.com facebook Dal palco di Sanremo si celebra Giorgia. D'altronde su Rai Uno non si fa altro. [ @caparezza17] #Sanremo2026 x.com