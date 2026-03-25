Sanremo celebra Murolo | al Casinò un ponte tra Napoli e la canzone italiana

Da ildenaro.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo, il Casinò di Sanremo ospiterà il Premio Internazionale Roberto Murolo, un evento dedicato alla musica partenopea. La serata mira a unire memoria storica e nuove prospettive artistiche, creando un ponte tra Napoli e la tradizione italiana. La manifestazione si svolge in un luogo simbolico e rappresentativo della città.

Sabato 28 marzo il fascino senza tempo del Casinò di Sanremo farà da cornice al Premio Internazionale Roberto Murolo, evento che unisce memoria, identità e visione futura della musica partenopea. Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma restituzione storica: proprio tra queste mura, nel 1931, Ernesto Murolo immaginò per primo un orizzonte nazionale per la canzone napoletana. A distanza di quasi un secolo, quel filo invisibile che lega Napoli alla Riviera ligure torna a tendersi con forza, in una serata che intreccia anniversari significativi: i 150 anni dalla nascita del poeta, i 95 anni dal primo “Festival Napoletano” e i 25 anni della Fondazione dedicata a Roberto Murolo, tra i più autorevoli ambasciatori della musica napoletana nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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