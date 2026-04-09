A Napoli, nella chiesa di Santa Maria La Nova, si è tenuto un concerto dedicato alla canzone classica napoletana. L’evento ha visto esibirsi il duo Pisapia e il Gruppo Smeraldo, portando sul palco brani tradizionali della musica napoletana. La serata ha attirato sia residenti che visitatori, offrendo un momento di musica dal vivo in un luogo storico della città.

NAPOLI – La canzone classica napoletana non è solo memoria, ma un’entità viva che continua a far battere il cuore di cittadini e turisti. Lo dimostra il successo travolgente della rassegna stabile ospitata nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, diretto da Giuseppe Reale. Una serie di appuntamenti che, ad oggi, ha registrato una sequenza ininterrotta di sold-out, confermando la bontà della scommessa culturale vinta da Gennaro Pisapia. L’idea di costituire una “stabile” della canzone napoletana, totalmente autogestita dall’Associazione musicale Franco Smeraldo, ha trovato la sua cornice ideale nel fascino secolare del Complesso. Qui, la magia dei capolavori dell’800 e del ‘900 rivive grazie a interpretazioni che uniscono rigore filologico e passione popolare. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - La canzone classica napoletana a Santa Maria La Nova con Pisapia & Gruppo Smeraldo

La canzone classica napoletana trionfa a Santa Maria La Nova: Sold-out e Standing Ovation per Pisapia & Gruppo SmeraldoLa canzone classica napoletana non è solo memoria, ma un’entità viva che continua a far battere il cuore di cittadini e turisti.

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