Emergenza 118 in Campania Bourelly | Rischio blocco per le ambulanze

Il servizio di emergenza territoriale 118 in Campania torna al centro delle polemiche. Le criticità emerse nelle ultime settimane nell’area Napoli 1 Centro, insieme alle problematiche registrate nei territori di Caserta e della costiera, non rappresentano episodi isolati ma segnali di una crisi strutturale che da anni incide sul funzionamento del trasporto sanitario regionale. A lanciare l’allarme è Guido Bourelly, amministratore del Gruppo Bourelly, realtà imprenditoriale attiva nel settore del trasporto sanitario, che denuncia una situazione radicata nel tempo e mai affrontata con interventi risolutivi. Le cause della crisi. Secondo Bourelly, il sistema soffre da anni di squilibri mai sanati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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