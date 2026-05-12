Accusato di adescamento di minore il tribunale archivia il caso | incubo finito per un giovane barese

Da baritoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro anni di procedimento giudiziario, il tribunale ha deciso di archiviare il caso che vedeva coinvolto un giovane di Bari. All’epoca dei fatti, il ragazzo aveva poco più di vent’anni e si trovava sotto accusa per aver adescato una minore tramite chat e aver avuto con lei rapporti sessuali. La decisione del tribunale segna la fine di un lungo percorso legale per il giovane.

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Si chiude, dopo quattro anni, l'incubo giudiziario vissuto da un giovane barese: all'epoca dei fatti poco più che ventenne, si era trovato al centro di un procedimento penale per adescamento di minore attraverso chat e per i successivi rapporti sessuali con la stessa. Un'accusa pesante, che ha.🔗 Leggi su Baritoday.it

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