Accusato di adescamento di minore il tribunale archivia il caso | incubo finito per un giovane barese

Dopo quattro anni di procedimento giudiziario, il tribunale ha deciso di archiviare il caso che vedeva coinvolto un giovane di Bari. All’epoca dei fatti, il ragazzo aveva poco più di vent’anni e si trovava sotto accusa per aver adescato una minore tramite chat e aver avuto con lei rapporti sessuali. La decisione del tribunale segna la fine di un lungo percorso legale per il giovane.

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