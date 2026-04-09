Maestro di sci denunciato per abbandono di minore in seggiovia | il Gip di Bolzano archivia il caso della bambina di 5 anni in Val Badia

Durante le vacanze invernali del 2024, una famiglia proveniente dalla capitale ha vissuto momenti di preoccupazione sulle piste da sci in Val Badia. Un maestro di sci era stato denunciato per aver abbandonato una bambina di cinque anni in seggiovia, ma il Gip di Bolzano ha deciso di archiviare il caso. La bambina si trovava con i genitori in un comprensorio sciistico della zona.

Durante le vacanze invernali del 2024, una famiglia in visita dalla capitale ha vissuto attimi di apprensione sulle piste da neve. Madre e padre hanno deciso di adire le vie legali contro l'insegnante a cui avevano affidato la figlioletta per una lezione di gruppo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il maestro di sci lascia la bimba sola sulla seggiovia, i genitori denunciano: ma il gip archiviaI genitori di una bambina di cinque anni hanno denunciato un maestro di sci altoatesino per abbandono di minore.

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Il maestro di sci lascia una bimba sola sulla seggiovia, i genitori lo denunciano ma il gip archiviaGip di Bolzano archivia denuncia contro maestro di sci: comportamento ritenuto normale durante le lezioni di gruppo in Val Badia. blitzquotidiano.it

Bimba di 5 anni senza maestro sulla seggiovia e scatta la denuncia dei genitori: L'ha abbandonata. Ma il gip archivia il casoBOLZANO. Un maestro di sci denunciato per abbandono di minori dai genitori di una bambina di 5 anni che avevano affidato la piccola all'uomo sulle piste in Val Badia: il maestro altoatesino non si era ... ildolomiti.it

E' morto Pietro Gargano, maestro di un giornalismo serio e di mestiere, figlio illustre della Citta' di Portici, amante di piazza San Ciro, del Suo Santo, il santo patrono medico. E poi delle Ville Vesuviane, villa Lauro Lancellotti, villa Mascolo. E poi tutta la zona di - facebook.com facebook

Il comportamento del maestro di sci è una consuetudine durante le lezioni di gruppo, secondo il giudice x.com