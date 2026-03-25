Un tribunale israeliano ha deciso di archiviare il caso riguardante la morte di un giovane palestinese di 17 anni, avvenuta in carcere. La notizia ha fatto il giro del mondo un anno fa, quando si seppe che il ragazzo era il primo minore a perdere la vita nelle strutture carcerarie israeliane dal 1963. La morte, secondo quanto riferito, sarebbe stata causata da denutrizione.

Un anno fa il suo nome e la sua storia avevano fatto il giro del mondo: Waleed Ahmad, 17 anni, il primo minore a morire nelle carceri israeliane dal 1963. Il 63esimo detenuto palestinese deceduto dal 7 ottobre 2023. Oggi il giudice israeliano Ehud Kaplan ha dichiarato che il liceale “probabilmente è morto di fame”. Lo ha scritto nella sentenza emessa dal Tribunale di Hadera a dicembre e riportata oggi dal giornale israeliano Haaretz. Il ragazzo era gravemente malnutrito, disidratato, sottopeso, con segni di scabbia e infezioni. “Il fatto che probabilmente sia morto di fame non può e non deve essere nascosto”, ha scritto il giudice, che ha comunque disposto l’archiviazione del caso a causa dell’impossibilità di stabilire un nesso causale tra le sue pessime condizioni fisiche e il decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tribunale israeliano: “17enne palestinese morto di fame in carcere”. Ma il giudice archivia il caso

Articoli correlati

Leggi anche: L’esercito israeliano archivia il caso dei cinque militari accusati di violenza sessuale su un detenuto palestinese

Un tribunale israeliano ha negato le cure contro il cancro a un bambino palestinese di cinque anniAlcuni giudici israeliani hanno respinto un ricorso per permettere a un bambino palestinese di cinque anni, affetto da una forma aggressiva di...