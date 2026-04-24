Villabate perizia fonica ribalta il caso | assolti i due accusati

Il Tribunale di Palermo ha assolto i due imputati nel procedimento per tentato omicidio avvenuto a Villabate. La perizia fonica ha contribuito a ribaltare le accuse e ha portato alla decisione di assolvere Antonio e Rosario Casamento. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa sentenza, dopo un processo durato diversi mesi. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore.

? Cosa sapere Il Tribunale di Palermo assolve Antonio e Rosario Casamento per tentato omicidio a Villabate.. La perizia fonica su un audio di due secondi ribalta le accuse dei carabinieri.. Il Tribunale di Palermo ha assolto Antonio e Rosario Casamento, accusati di tentato omicidio a Villabate, dopo che una perizia fonica ha dimostrato l’impossibilità di collegare la voce di uno degli imputati ai suoni registrati durante la sparatoria. La sentenza della quarta sezione, presieduta da Bruno Fasciana, chiude un capitolo iniziato nel novembre 2024, quando le tensioni legate a una gravidanza indesiderata avevano scatenato una violenta lite tra famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villabate, perizia fonica ribalta il caso: assolti i due accusati Notizie correlate Milano, assolti i due vigilantes accusati dell'omicidio di Giovanni SalaSono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20... Accusati di essere scafisti, assolti dal tribunale di Locri dopo due anni di carcereI tre uomini erano accusati di aver trasportato 85 migranti fino al porto di Roccella Ionica, ma i giudici non hanno riconosciuto le responsabilità...