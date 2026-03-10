Sergio Ramos ha recentemente acquistato un nuovo orologio Patek Philippe, noto per essere indossato da uomini di stile e raffinatezza. Il calciatore, noto per la sua lunga carriera e i numerosi successi, è appassionato di orologeria e possiede già diverse referenze di alta gamma. La sua collezione include diversi modelli di lusso, che spesso si vede sfoggiare sui social o durante eventi pubblici.

Sergio Ramos possiede una vasta collezione di orologi e se da un calciatore di successo tutti se lo aspettano, la cosa è ancora più naturale per uno come lui. Da anni il difensore spagnolo sfoggia modelli di altissimo valore, tra i più ricercati dai grandi collezionisti. Alcuni di questi pezzi, valutati decine di migliaia di euro, non sono nemmeno disponibili per il pubblico. In occasione del derby tra Milan e Inter, il giocatore originario di Camas è apparso in tribuna con un Patek Philippe impressionante, uno di quei modelli capaci di suscitare l’invidia di chiunque e che, essendo stato lanciato da poco, è ancora rarissimo da vedere al polso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sergio Ramos ha un nuovo Patek Philippe che solo gli uomini più eleganti mettono al polso

Approfondimenti e contenuti su Sergio Ramos

Temi più discussi: Sergio Ramos a San Siro su assist di Modric che esulta: Abbiamo avuto un po' del suo spirito; Finali di Champions League: record e statistiche; ? Milan-Inter 0-0 | Subito RISCHIO di Sommer ?! Sergio Ramos in tribuna?; San Fernando 1940, il dominio di Monchi e Ramos: 100 gol fatti e promozione.

Sergio Ramos come sostituto di Gabbia: Last dance al MilanLast dance col Milan per Sergio Ramos? Nessuna chance per l’ex Real Madrid, disoccupato dallo scorso dicembre quando ha annunciato l’addio al Monterrey. Lo spagnolo sarebbe poi stato offerto anche ... calciomercato.it

L’Atalanta torna tra le prime 16 d’Europa dopo 5 anni! Era il 16 marzo 2021: Ottavi di ritorno con il Real al Bernabeu dopo lo 0-1 dell’andata. Il Real Madrid vinse anche il ritorno con gol di Benzema, Sergio Ramos e Asensio; nella Dea segnò Luis Muriel. La sq - facebook.com facebook

Sergio Ramos era a San Siro ieri sera e non poteva mancare la battuta di Luka Modric sul suo ex capitano ai tempi del Real Madrid #Fantacalcio #MilanInter x.com