Accordo Fmsi – Sport e Salute l' intervento del presidente Maurizio Casasco

La Federazione Medico Sportiva Italiana ha annunciato un accordo con Sport e Salute. Il presidente della federazione ha commentato l'iniziativa, senza fornire dettagli specifici sui contenuti dell'intesa. La collaborazione riguarda attività legate alla promozione dello sport e alla tutela della salute degli atleti. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali obiettivi o step successivi del progetto.

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