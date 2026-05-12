Accordo Fmsi – Sport e Salute l' intervento del presidente Maurizio Casasco
La Federazione Medico Sportiva Italiana ha annunciato un accordo con Sport e Salute. Il presidente della federazione ha commentato l'iniziativa, senza fornire dettagli specifici sui contenuti dell'intesa. La collaborazione riguarda attività legate alla promozione dello sport e alla tutela della salute degli atleti. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali obiettivi o step successivi del progetto.
La Federazione Medico Sportiva Italiana - Federazione medica del CONI dall’anno della sua fondazione nel 1929 e ad oggi unica Società scientifica di Medicina dello Sport riconosciuta in Italia dal Ministero della Salute -, con il suo patrimonio scientifico e culturale e le capacità formative e clinico-prescrittive, può apportare un contributo fondamentale alla costruzione e al mantenimento dello stato di salute della popolazione, seguendone la traiettoria lungo tutto il corso della vita, dal preconcepimento, con azioni epigenetiche -a seguito dell’attività fisica genitoriale- sulle cellule germinali, alla longevità, incidendo sull’età biologica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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