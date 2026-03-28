Congresso FMSI Abodi | Lavoriamo insieme per diffusione di migliori pratiche di vita Casasco | Il movimento è medicina

Durante la seconda giornata del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, il Ministro per lo sport e i giovani ha partecipato portando un intervento che ha toccato il tema della collaborazione tra politica e settore sportivo. Sono stati anche presentati interventi di rappresentanti del movimento medico sportivo, che hanno discusso di pratiche e approcci nel campo della medicina sportiva.

È stato il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a portare un contributo da parte della politica alla seconda giornata di lavori al 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. “Tema affascinante quello dell’età biologica ed anagrafica per occuparci del nostro benessere”, ha detto Abodi riferendosi al titolo scelto dalla Federazione per questa edizione. La presenza di Abodi è andata ad arricchire un programma fittissimo che il Presidente della FMSI Maurizio Casasco ha messo in piedi per gli oltre 3.200 medici arrivati nella Capitale. “Un grande successo della Federazione Medico Sportiva Italiana e una presenza, quella del Ministro Abodi, che si aggiunge a quelle nella giornata inaugurale dei ministri Schillaci e Bernini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Congresso FMSI, Abodi: “Lavoriamo insieme per diffusione di migliori pratiche di vita”. Casasco: “Il movimento è medicina” Articoli correlati Milano-Cortina, Casasco (Fmsi): “Lavoro di squadra di Governo e Coni fondamentale”(Adnkronos) – “È molto importante sottolineare come siamo arrivati a questa eccellenza dell’accreditamento olimpico di questo laboratorio. Casasco: "La medicina dello sport abbia un ruolo nel dibattito istituzionale"Si è aperto a Roma, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, il 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana,...