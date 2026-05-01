Calco fermato l' aggressore del 17enne | è tentato omicidio

Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, un uomo di 27 anni ha accoltellato un ragazzo di 17 anni a Calco, provocandogli una ferita grave. Dopo aver percorso alcuni chilometri, l’aggressore si è consegnato ai carabinieri della caserma di Brivio, dichiarando di volersi costituire. L’episodio è stato classificato come tentato omicidio. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Aveva percorso pochi chilometri, poi aveva deciso di costituirsi. Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, il 27enne che poco prima aveva accoltellato un ragazzo di 17 anni a Calco si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Brivio. Per lui è scattato il fermo di indiziato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Disparos en Cena de Corresponsales: Trump Evacuado y Sospechoso Detenido | Análisis Ruckauf

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