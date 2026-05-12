Accoglienza migranti frode da 5 milioni | sequestrati 1,4 milioni

Nelle indagini sulla gestione di un'attività legata all’accoglienza di migranti, sono stati sequestrati circa 1,4 milioni di euro su un totale di circa 5 milioni coinvolti in una frode. Le autorità hanno analizzato come venissero manipolati i registri contabili per nascondere le movimentazioni di denaro e hanno identificato i soggetti che si occupavano dell’attività tra le città di Amantea e Roma. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire i ruoli e le responsabilità.

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? Domande chiave Come venivano manipolati i registri contabili per nascondere i milioni?. Chi gestiva concretamente l'attività operativa tra Amantea e Roma?. Quali beni sono stati colpiti dal sequestro preventivo dei finanzieri?. Perché la sede romana nascondeva le reali operazioni nel territorio?.? In Breve Sequestrati 16 conti correnti, 7 immobili e 3 autoveicoli tra Amantea e Roma.. Fatture false per 2,9 milioni di euro per evadere imposte su redditi e IVA.. Sottrazione di 5 milioni di euro tramite manipolazione registri contabili della cooperativa.. Indagini della Guardia di Finanza di Cosenza su attività operativa nel territorio di Amantea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Accoglienza migranti, frode da 5 milioni: sequestrati 1,4 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vicenza, frode Superbonus da 4 milioni: sequestrati beni per 2,2 milioni a un ingegnereOltre 2,2 milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito un ingegnere e altri soggetti giuridici,... Frode Iva da 500 milioni: sequestrati 32 milioni di beniUn sequestro di beni per 32 milioni di euro ha messo in luce una rete criminale internazionale nel settore informatico. Argomenti più discussi: Truffa sull'accoglienza migranti nel Cosentino, sequestro da 1,4 milioni ad una cooperativa di Amantea; Frode fiscale nel settore accoglienza migranti: sequestri per 1,4 milioni nel Cosentino; Frode fiscale nell’accoglienza migranti, sequestri per 1,4 milioni nel Cosentino; Amantea: maxi frode nell’accoglienza migranti, sequestri per 1,4 milioni di euro. Trump inizia a inventare cose che ha detto il Papa mentre si distacca dalla realtà reddit Accoglienza dei migranti, scoperta frode fiscale da 1,4 milioniOperazione della Guardia di finanza di Cosenza su delega della Procura di Paola. Nel mirino una cooperativa attiva ad Amantea, scoperte false fatture e registri contabili artefatti ... rainews.it