Accusa | fatture false per 1,3 milioni di euro Sequestri a carico di ventidue imprese del barese Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha sequestrato beni e documenti a ventidue imprese del barese nell’ambito di un’operazione legata a fatture false per un valore di 1,3 milioni di euro. L’intervento ha coinvolto diverse aziende della zona, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle frodi fiscali. Un comunicato ufficiale descrive i dettagli delle attività svolte e i sequestri effettuati durante l’operazione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell'ambito della costante azione di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi fiscali, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, finalizzato alla confisca di disponibilità (saldi attivi di conti correnti, autovetture e immobili) per un importo di oltre 600.000 euro, nei confronti di diverse imprese operanti nel settore dell'edilizia e della serramentistica.