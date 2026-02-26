Frode Rally e fatture false | imprese in Puglia coinvolte nella maxi evasione da 35 milioni

C’è anche la Puglia nel mirino della Guardia di Finanza di Agrigento, che ha smantellato un colossale sistema di frode fiscale internazionale da 35 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla Procura di Sciacca, ha svelato un meccanismo oliato basato su sponsorizzazioni sportive fantasma nel mondo dei rally, capace di coinvolgere oltre 200 imprese in sei regioni italiane, con un peso specifico rilevante per il tessuto imprenditoriale pugliese. Il sistema delle "cartiere" e il ruolo della Puglia Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari di Sciacca, supportati dai Carabinieri, la frode ruotava attorno a 7 società "cartiere": scatole vuote intestate a prestanome che emettevano fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

