Accadde oggi | 12 maggio il divorzio vince nel referendum abrogativo

Da fremondoweb.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 maggio, si è svolto un referendum abrogativo che ha portato alla vittoria del divorzio. La consultazione popolare si è concentrata sulla Legge n. 898, approvata il 1° dicembre 1970, che regolava le norme sul divorzio in Italia. La Chiesa aveva promosso una raccolta firme per abrogare questa legge, ma alla fine il risultato del voto ha confermato la sua validità.

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Il 1° dicembre 1970 venne approvata la legge n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, ribattezzata “legge Fortuna-Baslini”. Da quel momento, il divorzio entrò nell’ordinamento italiano, riconoscendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo il passo iniziale della separazione legale, periodo in cui i coniugi dimostrano di non coabitare.Ma il mondo cattolico non tollerò e fece partire la raccolta firme per presentare una richiesta di referendum abrogativo. Inizialmente fissato per l’11 giugno 1972, il voto slittò al 12 maggio 1974 per via dello scioglimento anticipato delle Camere, deciso dal Presidente della Repubblica, Giovanni Leone.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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