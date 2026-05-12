Accadde oggi | 12 maggio il divorzio vince nel referendum abrogativo

Il 12 maggio, si è svolto un referendum abrogativo che ha portato alla vittoria del divorzio. La consultazione popolare si è concentrata sulla Legge n. 898, approvata il 1° dicembre 1970, che regolava le norme sul divorzio in Italia. La Chiesa aveva promosso una raccolta firme per abrogare questa legge, ma alla fine il risultato del voto ha confermato la sua validità.

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